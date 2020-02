Zones de non-traitement : action syndicale des agriculteurs devant la sous-préfecture de Muret

Muret, France

Nouveau mode opératoire pour les syndicats d'agriculteurs. La cinquantaine de manifestants s'est réunie cette fois avec des panneaux d'entrée et de sortie de communes. Des panneaux qu'ils ont ensuite jetés par dessus une barrière, pour finir dans le jardin de la sous-préfecture, symbole de l'Etat volontairement visé. Pour le secrétaire général de la FDSEA 31, Jean-François Lamassé, ces panneaux représentent le désarroi du monde agricole : "Toutes les campagnes sont abandonnées par l'Etat. Et en plus, on nous impose des ZNT, mises en place sans concertation. C'est inadmissible ".

Ces zones de non-traitement aux pesticides ont fait l'objet d'un arrêté applicable depuis le 1er janvier 2020, qui instaure des limites de 20 mètres, 10 mètres ou 5 mètres selon les cas entre une zone de traitement et des habitations. Aujourd'hui, la FDSEA 31 et les Jeunes Agriculteurs 31 réclament un moratoire pour cet arrêté : "Pourquoi les agriculteurs français devraient arrêter d'utiliser certains produits phytosanitaires, alors que c'est notre outil de travail et qu'ils sont encore utilisés dans d'autres pays européens? ", s'interroge Jean-François Lamassé.

"Si on met 5 mètres de réglementation autour des maisons, ce sont 23 000 hectares agricoles qui disparaissent"

Les syndicats reprochent également à l'Etat de ne pas proposer de solutions de compensation financière. Luc Mesbah, secrétaire général adjoint de la FDSEA 31 s'inquiète des pertes agricoles : "Si on met 5 mètres de réglementation autour des maisons, c'est 23 000 hectares agricoles qui disparaissent. Comment compenser cela? On utilise des produits, ce sont des médicaments pour les plantes. Les agriculteurs sont formés pour les utiliser." Sur cette question, l'avis de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) n'a pas encore été rendu.

Le président de la FDSEA 31 annonce d'autres mobilisations pour jeudi soir, notamment un blocage du périphérique toulousain et des rassemblements "devant les institutions qui ne nous ont jamais aidés".