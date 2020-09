Deux tigrons de Sibérie, nés au zoo de la Bourbansais, font leur première sortie

C'est une naissance assez rare et exceptionnelle, une première même au zoo de la Bourbansais à Pleugueneuc en Ille-et-Vilaine. Deux tigrons sont nés début juillet, fruit de l'amour de Makari, un grand mâle de Sibérie né en 2016 en Angleterre, et de Liska, une tigresse née en mai 2011 à Zurich en Suisse. Il s'agit d'autant plus d'un événement que les tigres de Sibérie appartiennent à une espèce menacée, en voie de disparition dans la nature.

Leur première apparition publique

Liska materne depuis deux mois ses deux petits tigrons, un mâle et une femelle, à l'abri du public mais l'heure est venue de faire leur sortie officielle. A plus de huit kilos, il est temps pour eux de découvrir leur enclos végétalisé de plus de 2000 mètres carrés et donc de se montrer aux visiteurs du zoo.

Le public sollicité pour leur trouver un nom

Un jeu-concours est organisé tout le mois de septembre pour baptiser les deux jeunes tigrons. Les visiteurs du zoo pourront donner leur avis dans une urne placée à la Bourbansais. Les gagnants, qui seront dévoilés à la fin des vacances de la Toussaint, se verront offrir une expérience immersive " Soigneur d'1 jour ".

Une population en danger

Les tigres sont classés par l’UICN (Union Internationale pour la conservation de la nature) , « Espèce en danger » car il ne reste que 2000 à 3500 individus recensés dans le monde et certaines populations sont d’ores et déjà éteintes. La population de Sibérie est quant à elle « en grand danger » avec quelques centaines d’individus encore présents dont certains vivent dans des zones non protégées