Zoo de la Flèche : Venez déguisé en girafe, profitez d'une entrée gratuite

La girafe est l'un des animaux les plus menacés au monde, dans son milieu naturel. Pour alerter sur sa situation, le Zoo de la Flèche invite les visiteurs, ce samedi 24 et dimanche 25 juin 2023, à se déguiser pour profiter d'une entrée gratuite pour une prochaine visite. Attention cependant, seuls les plus beaux déguisements seront acceptés !

Un animal en danger

C'est un animal qui fascine souvent dès l'enfance, comme de nombreux grands mammifères africains, mais " Les girafes sont classées dans la liste rouge de l'UICN qui estimait en 2016 une baisse de 30% de la population des girafes. Aujourd’hui, elles sont au nombre de 117 000 individus en milieu sauvage", selon le communiqué du Zoo.

Il y en a cependant au Zoo de la Flèche, pas plus tard qu'en mars, un petit girafon, Zongo est né. Il est aujourd'hui parfaitement intégré, selon les équipes de l'établissement, et il "affirme son caractère".

Une opération de sensibilisation

Pour sensibiliser et alerter sur le sort du plus grand mamifère du monde, le Zoo propose donc de venir déguisé et à ceux qui auront les plus beaux déguisements, de repartir avec une entrée gratuite. Une façon ludique de visiter le Zoo!

Des animations autour de cet animal auront lieu pour ce "week-end de la girafe" :

Au programme :

- jeux ludiques pour découvrir la girafe

- animations et ateliers pédagogiques

- Photo collective avec tous les déguisements de girafe !

Prix d'entrée : 26 euros 50 pour un adulte, 19 euros 50 pour un enfant.