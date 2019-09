ZooParc de Beauval : l'une des deux gorilles réintroduites au Gabon est décédée

L'une des deux femelles gorilles nées à Beauval et réintroduites dans leur milieu naturel au Gabon

Châteauroux, France

Kuimba (9 ans) et Mayombé (12 ans), ces deux femelles gorilles des Plaines avaient quitté le ZooParc de Beauval, où elles sont nées, le 24 juin dernier pour prendre la direction du Parc National des Plateaux de Batéké au Gabon. Les premieres semaines de leur acclimatation en milieu sauvage étaient rassurantes. Les deux gorilles sont venues se nourrir régulièrement aux points d'ailmentation dédiés. L'examen des photos des "caméras-piège" n'avaient montré aucun signe alarmant.

Mais malheureusement, Kuimba, l'une de ces deux femelles gorilles nées à Beauval, est morte pour une raison qui n'est pas encore connue. On sait simplement qu'elle a été retrouvée avec une blessure à l'un des ses membres inférieurs. L'autopsie et une analyse toxicologique permettront peut être d'en savoir plus.

Rodolphe Delord, directeur du ZooParc de Beauval -qui s'était rendu sur place au Gabon durant les 10 premiers jours de réintroduction- est évidement marqué par cette disparition : " Nous sommes tristes, c'est évident. Nous avons vu naître Kuimba à Beauval... Sa mort nous touche tous. Mais on sait que Mayombé se porte bien et nous gardons confiance parce que nous avons en tête cet enjeu majeur : la survie de la population de gorilles en Afrique ! "

Les gorilles des plaines de l'Ouest sont une espèce classée "en danger critique d'extinction" par l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).