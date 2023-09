Erosion du littoral en Corse : Vers une prise en compte du risque

Face à l'érosion du littoral, les solutions de protection d'urgence sont souvent très onéreuses. Problème : si à long terme le repli stratégique et l'anticipation sont conseillés par les experts et certains documents d'urbanisme comme le PADDUC à l'heure actuelle la loi ne l'impose pas et des constructions "les pieds dans l'eau" continuent à fleurir en zone urbanisée comme le permet la loi littorale. Or selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l'urbanisation des littoraux agit directement sur l'évolution sédimentaire et accentue le phénomène.

Une érosion chronique sur la grande majorité du littoral

En Corse, le BRGM via le réseau d'observation du littoral de l'Office de l'environnement effectue un suivi géomorphologique de plusieurs sites. “On a une érosion qui est chronique sur la grande majorité du littoral" explique Julie Mugica, ingénieure au BRGM, spécialiste des risques côtiers. "Ce recul du trait de côte est variable dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que le trait de côte n'évolue pas à la même vitesse selon les secteurs. Et on remarque que les secteurs qui sont les plus fortement anthropisés, c'est-à-dire les plus fortement occupés ou qui sont le siège d'activité humaine sont les plus exposés à l'érosion marine. Et d’ajouter : “Les secteurs qui sont les plus exposés sont généralement les secteurs à proximité des embouchures des principales embouchures de cours d'eau. Et également donc au niveau de la plaine en Costa Verde, on a plusieurs communes qui sont fortement exposées aux aléas côtiers et à l'érosion marine en particulier”.

Différents types d'outils de suivi

"On dispose de différents types d'outils et on est obligé de combiner ces différents types d'outils qui permettent d'effectuer des suivis à différentes fréquences temporelles" poursuit Julie Mugica. "On va effectuer des suivis à des fréquences annuelles, mais également grâce à l'imagerie vidéo, on peut avoir des suivis haute fréquence, par exemple à une fréquence horaire, qui nous permettent de bien mesurer par exemple l'impact des tempêtes. Déjà la première chose que l'on fait, c'est de calculer les évolutions passées, ces évolutions passées sont ensuite projetées dans le futur pour voir un peu comment ça va évoluer. Mais il y a également d'autres paramètres à prendre en compte, plus ou moins bien estimés, c'est-à-dire il peut y avoir quand même des incertitudes, notamment l'élévation du niveau de la mer, et donc il y a plusieurs scénarios du GIEC et selon les scénarios, on va pouvoir calculer l'évolution du trait de côte en fait, comment se traduit l'élévation du niveau de la mer sur un recul du trait de côte".

Des travaux qui pourrait servir à la mise en place du recul stratégique dans le cadre de la loi "Climat et Résilience". Un décret sur la base du volontariat recense les communes à risques pour leur apporter un appui juridique à long terme une fois la cartographie précise des sites impactés effectuée et intégrée aux documents d'urbanisme. En Corse, sans surprise, ce sont les communes de la Côte Orientale qui y figurent déjà : Castellare-di-Casinca, Cervione, Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Maria-Poggio et Valle-di-Campoloro.