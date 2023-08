Evacuations sanitaires : La Corse modernise sa flotte d'avions

Depuis 35 ans, c'est la compagnie aérienne Altagna, spécialisée dans les évacuations sanitaires (EVASAN) qui a la charge de répondre aux demandes des autorités de santé et des médecins. Sur ordre des SAMU, les avions d'Altagna transportent jour et nuit, 365 jours par an environ 700 patients. Urgences qui ne peuvent être traitées sur l'île, patients qui doivent rapidement être transportés, pour une greffe par exemple, sont au cœur de l'activité de la compagnie.

"Conçu et équipé entièrement sur-mesure aux Etats-Unis"

L'arrivée d'un nouvel appareil, plus moderne, va notamment permettre d'améliorer les conditions de travail des médecins mais aussi la prise en charge des malades. "Conçu et équipé entièrement sur-mesure aux Etats-Unis, ce nouvel appareil est notamment doté d'un revêtement antibactérien ou encore d'une porte cargo pour améliorer le confort dans le chargement et le transport des patients ainsi que du matériel médical" explique Frédérique Aiguier, la dirigeante de la compagnie Altagna.

"On a démarré avec des King Air 90, donc des petits avions similaires à ceux qu'on a actuellement, puis on est parti sur du 250 donc des avions beaucoup plus performants avec un avionique plus récent" poursuit-elle. "Et là maintenant on vient d'acquérir un 260, c'est-à-dire encore plus performant. Aujourd'hui, on en a 2, on récupère le troisième avion neuf fin d'année. Le deuxième avion neuf qui va arriver sera définitivement basé sur Bastia et le troisième avion va permettre de renforcer la flotte, d'être utile en cas de gros problèmes de crise. Il sera vraiment en renfort pour le SAMU".

"Pour que l'avion soit en permanence à disposition -24 heures sur 24- toute l'année"

Et d'ajouter : "Il faut un avion sur chaque base pour le SAMU de Bastia et le SAMU d'Ajaccio pour que l'avion soit en permanence à disposition -24 heures sur 24- toute l'année... L'avenir d'Altagna, ça va être plus de pilotes, plus d'avions et surtout de mettre au service des Corses notre savoir-faire, c'est-à-dire l'évacuation sanitaire".

