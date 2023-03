02/03/2022 - 02/03/2023 : il y a un an l'affaire Colonna bouleverse la Corse

Ce 2 mars 2022 l'attaque du militant nationaliste, incarcéré pour l'assassinat du préfet Erignac, par le détenu radicalisé Franck Elong Abé provoque une réelle onde de choc dans l'île, poussant des centaines de personnes à descendre dans la rue à l'appel de partis politique, associations et syndicats étudiants dans les principales villes de la région. S'en suivront de violentes manifestations pendant un mois, faisant 292 blessés parmi lesquels 216 forces de l'ordre et 76 manifestants avec des suites judiciaires loin d'être terminées.

Durant un mois, de violentes manifestations ont fait 292 blessés parmi lesquels 216 forces de l'ordre et 76 manifestants. © Radio France - maxppp

La réponse politique

Un incendie qu’a tenté de maitriser le politique et Gérald Darmanin avec l'ouverture du processus dit de Beauvau qui près d'un an après son lancement vient à peine de débuter réellement suite à de longs mois d'interruption et de tensions liées au contexte politico judiciaire.

Depuis mars dernier la création d'un nouveau mouvement clandestin armé, GCC, les nombreux attentats revendiqués, le parquet national antiterroriste s'est saisi de 27 d'entre eux à ce jour, et les arrestations dans le milieu nationalistes maintiennent un climat incertain autour de ces discussions sur l'avenir institutionnel de la Corse alors que le Président Macron vient lui-même d'accélérer le calendrier pour faire entrer la Corse dans sa réforme constitutionnelle en 2024, réforme dont le sort est surement lui-même lié au succès de celle des retraites.

Les parlementaires insulaires demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire avant même les élections législatives de juin dernier. © Maxppp - maxppp

En parallèle l'enquête judiciaire, l'enquête administrative et l'enquête parlementaire en cours tentent de faire la lumière sur cette affaire pour laquelle l'Etat a reconnu sa part de responsabilité en offrant quelques 240 000 euros à la famille d'Yvan Colonna au titre du préjudice subit suite à la plainte déposée par les membres de cette dernière. Une offre acceptée selon les déclarations de leur avocat Me Spinosi en fin de semaine dernière.

Un choc moral et sociétal exceptionnel

André Fazi - DR/

Une série de mobilisations qui « relevait du jamais vu, autant de mobilisations dans des lieux différents, avec des personnes différentes, et le retour de nombreuses personnes âgées dans les cortèges » explique le politologue André Fazi, invité de la rédaction ce jeudi sur nos ondes.

Un embrasement que l’universitaire explique par « un sentiment d’injustice total, une émotion très partagée dans toutes les classes d’âges, le produit de frustrations liées au contexte politique, l’incapacité de progresser sur la voie des réformes institutionnelles et culturelles. Et la frustration supplémentaire des jeunes dans une ile où les opportunités économiques sont déficientes. »

Concernant le processus politique en cours, et surtout son lancement il y a un an, André Fazi évoque « des gages donnés par le gouvernement dans un contexte particulier, à moins d’un mois d’une Présidentielle, pour limiter les risques de dégâts humains et matériels, tout en ne s’engageant sur rien. »

En conclusion, à ce jour « il ne peut pas y avoir de promesse d’autonomie » selon le politologue qui rappelle que « le Président de la République n’a de majorité ni à l’Assemblée Nationale ni au Sénat, sachant que les deux chambres doivent voter le même texte avant qu’il ne soit adopté. »

