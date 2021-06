1.000 euros d'amende pour l'organisateur d'une manifestation illégale de skateurs à Biarritz

Une amende de 1.000 euros a été prononcée ce vendredi à l'encontre d'un étudiant de 22 ans. Il avait organisé, via les réseaux sociaux et sans autorisation, une manifestation de skateurs sur le front de mer de Biarritz. Un millier de personnes y avaient participé.

Il avait organisé un rassemblement illégal d'un millier de skateurs le dimanche 30 mai 2021 à Biarritz. Un étudiant de 22 ans condamné ce vendredi 18 juin 2021 après avoir reconnu les faits. Le jeune homme a tout d'abord été placé en grade à vue dans les locaux du commissariat de Biarritz, avant d’être déféré devant le parquet de Bayonne qui lui à proposé une amende de 1.000 euros dans le cadre d'une "composition pénale". Cela correspondant à une procédure judiciaire rapide.

Dépassé par le succès de l’opération

Jordan, l'organisateur de la manifestation, a été condamné pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui, organisation d'une manifestation sans autorisation, entrave à la circulation et utilisation d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire. En l’occurrence celle du quotidien Sud Ouest. Lors de sa garde à vue, puis devant le magistrat du parquet de Bayonne, le jeune homme a reconnu les faits et a expliqué avoir été dépassé par le succès de son opération.

Skateurs et spectateurs sur l'Avenue de Madrid à Biarritz - Serge Bizeul

Appel à rassemblement via les réseaux sociaux

Jordan avait appelé à se retrouver sur site, via les réseaux sociaux. Un bon millier de jeunes gens et leurs skateboards se sont retrouvés avenue de Madrid. Une route qui descend vers la plage de la Milady. Un terrain de jeu parfait pour les skateurs, dont certains se faisaient tirer par des voitures afin de remonter la pente. La police s’était rendue sur place afin de constater les infractions entre 20 heures et 21 heures. Il n'y avait pas eu de blessé.