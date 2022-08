1.000 litres de gasoil ont été volés dans un supermarché du Loiret

Le 22 août aux alentours de 21h15, un vol de carburant a eu lieu à la station service du magasin Intermarché de Puiseaux.

Avec l'aide de la vidéosurveillance, la gendarmerie du Loiret a découvert que le vol a été commis par trois individus utilisant un véhicule Renault Kangoo jaune et un Renault Master.

Les auteurs des faits ont réussi à neutraliser le dispositif de paiement de la borne à essence. Ils se sont emparés de 1.000 litres de gasoil et les ont transporté dans des jerricanes.

Le lendemain, le 23 août à 21h20, la gendarmerie est informée d’un autre vol, très ressemblant, à la station service du magasin Intermarché de Malesherbes. Le mode opératoire était le même et les véhicules correspondaient également.

Des patrouilles de Pithiviers, Malesherbes, Beaune la Rolande et Pannes ont été engagées. Une heure plus tard, les deux véhicules et les trois individus sont interceptés.

Ils sont tous placés en garde à vue et pourraient être présentés au parquet d'Orléans dans la matinée de ce jeudi 25 août.