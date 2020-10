1 200 forces de l'ordre et une trentaine de militaires Sentinelles mobilisées ce week-end en Indre-et-Loire

Contrôles du confinement et plan Vigipirate porté au niveau maximal urgence attentat, nos forces de l'ordre seront très largement déployées partout en France pour ce week-end de la Toussaint. Avec en Touraine, 1 200 policiers et gendarmes et le renfort d'une trentaine de militaires Sentinelle.