1.400€ et 80 grammes de cannabis saisis à Brive

Une nouvelle affaire de stupéfiants vient d'être résolue par la police de Brive. Deux individus de 20 ans ont été arrêtés, de l'argent et de la drogue ont été saisis.

Brive-la-Gaillarde, France

Près de 1.400€ et 80 grammes de résine de cannabis : c'est le résultat des saisies effectuées par la police de Brive après l'arrestation d'un dealer pris en flagrant délit de transaction place Saint-Pierre, tout près de la mairie et du commissariat de la cité gaillarde.

Perquisitions chez les deux individus

L'homme de 20 ans a reconnu avoir écoulé 1,3 kilo de drogue en un an. C'est chez lui qu'ont été retrouvés les 80g de drogue et plus de 700€ en liquide. Il a mis les enquêteurs sur la piste d'un ancien fournisseur, aussi âgé de 20 ans, qui a également été arrêté. Lors des perquisitions, les policiers ont cette fois découvert 600€ mais aucun produit. Tous les deux seront convoqués devant la justice.