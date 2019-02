Interventions et agressions en hausse en 2018 pour les pompiers de Paris

Paris, France

L'activité des pompiers de Paris a fortement augmenté en 2018, comme en témoignent les chiffres révélés ce lundi : 17% d'appels d'urgence en plus, et des interventions en hausse de 4% par rapport à 2017. Plus inquiétant, le nombre d'agressions explose : + 60%, soit 300 actes malveillants contre des pompiers de Paris en 2018.

1.500 interventions par jour

Chaque jour, les pompiers effectuent près de 1500 interventions à Paris et dans la petite couronne. En tout, ce sont 7.500 appels qui sont reçus quotidiennement au centre d'appel d'urgence, situé à la caserne Champerret de Paris, et qui centralise tous les appels passés au 17, au 18 et au 112. Ces hausses du nombre d'interventions et du nombre d'appels l'année dernière peuvent s'expliquer, d'après les pompiers de Paris, par les inondations du mois de janvier, la Coupe du monde de football de juillet, et le mouvement des "gilets jaunes" en fin d'année.

Sans oublier les appels abusifs, qui polluent le travail des pompiers chaque jour : des appels concernant par exemple un mal de gorge, un chat blessé, une fuite d'eau, une coupure de courant ou même un remplissage de piscine.

300 agressions contre les pompiers de Paris en 2018

Phénomène inquiétant, les agressions contre les pompiers de Paris explosent : 60% en plus en 2018, soit 300 actes malveillants sur toute l'année.