1 an de prison avec sursis pour le maire de La Tranche-sur-Mer Serge Kubryk

Le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne a condamné ce jeudi le maire de La Tranche-sur-Mer, Serge Kubryk, à 1 an de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende pour harcèlement moral et menaces envers une employée. Il n'a en revanche pas reconnu le harcèlement sexuel. Il devra également verser 12.000 euros de provision à la partie civile pour une expertise psychologique sur la plaignante.

Le 25 mai dernier, devant le tribunal , Serge Kubryk, maire de la commune depuis 2008, s'était défendu des accusations de l'employée de la mairie avec qui il a eu une liaison. Leur relation s'était tendu après leur rupture, le maire patrouillant devant chez elle. L'accusation avait aussi évoqué le bureau de l'employée déplacé sur un palier de la mairie en plein passage. "C'est du harcèlement moral et de l’humiliation", avaient dénoncé l'avocate de la plaignante et le procureur.