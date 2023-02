Un an de prison dont 6 mois ferme pour l'automobiliste qui avait renversé une piétonne à St-Jean-de-la-Ruelle

Un an de prison dont six mois ferme : c'est la peine infligée, ce jeudi, par le tribunal correctionnel d'Orléans à l'encontre du chauffeur livreur qui avait mortellement renversé une piétonne de 76 ans à Saint-Jean-de-la-Ruelle. C'était le 20 septembre dernier, avenue Pierre Mendès-France, devant le magasin Auchan. La septuagénaire était décédée au CHRO quelques jours plus tard, des suites de ses blessures.

Le sursis d'une précédente condamnation révoqué

L'automobiliste âgé de 43 ans regardait son GPS, téléphonait via Bluetooth tout en conduisant sa camionnette et n'avait pas vu la vieille dame traverser le passage piéton, sans d'autre circonstance aggravante. En juin 2020, il avait déjà provoqué un accident : il avait alors refusé la priorité et blessé un cycliste en sortant d'une résidence à Pithiviers, fait pour lequel il avait été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Avec cette nouvelle condamnation ce jeuid, ce sursis est révoqué.

100.000 euros de dommages et intérêts

Le jugement prévoit également que cet homme pourra purger sa peine avec un bracelet électronique. Il devra aussi verser près de 100.000 euros à la famille de la victime au titre du préjudice d'affection, payer les frais d'obsèques (3.200 euros) et rembourser les soins dépensés par la CPAM (36.000 euros). Son permis de conduire est annulé, avec interdiction de le passer à nouveau pendant un an.