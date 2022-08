Un an après, Saint-Laurent-sur-Sèvre se souvient du père Olivier Maire

Il y a tout juste un an, le 9 août 2021, le père Olivier Maire était assassiné à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. Le supérieur de la congrégation des missionnaires Montfortains était tué par un réfugié rwandais qu’il hébergeait dans le cadre de son contrôle judiciaire. Ce réfugié est soupçonné d’avoir incendié en 2020 la cathédrale de Nantes et est depuis interné d'office en psychiatrie. L'enquête se poursuit pour savoir si son état mental permettra ou non la tenue d'un procès.

Un an après le drame, deux grands portraits du père Olivier Maire sont affichés de chaque côté de la nef de la basilique. Près du parvis un petit square porte désormais son nom. Et dans la librairie religieuse voisine le texte de sa dernière homélie est notamment offert aux lecteurs.

La basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

Ca ne sert à rien de se mettre en colère. Frère Daniel

Le père Olivier Maire "était un homme humain qui avait le contact facile avec toutes catégories de gens, confie le frère Daniel de La communauté des Montfortains, sa manière d'être et la culture qu'il avait, il savait la faire partager en se faisant comprendre". Olivier Maire avait choisi d'accueillir celui qui allait devenir son meurtrier. Mais un an après on ne ressent aucune colère chez les frères de la communauté : "Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Faut pas que ça coupe les accueils qu'ont peut faire pour aider les personnes (...) Ça se passe comme ça".

Et le drame a marqué au-delà de la communauté religieuse explique le maire de Saint-Laurent-sur-Sèvre Eric Couderc: "On s'en remet car on est une communauté, les pères Montfortains et les autres communautés ont apporté un message important d'apaisement, je ne sens donc pas de colère, la justice fera ce qu'elle doit faire mais je n'ai jamais entendu de message haineux".

Après un temps de recueillement sur la tombe du père Olivier Maire à 17h30 - en présence de ses parents et de ses deux frères originaires de Besançon -une messe est prévue à 18h30 ce mardi dans la basilique.

La dernière homélie du père Olivier Maire est disponible à la librairie de Saint-Laurent-sur-Sèvre © Radio France - Yves-René Tapon

Le portrait d'Olivier Maire à l'intérieur de la basilique de Saint--Laurent-sur-Sèvre © Radio France - Yves-René Tapon

Reportage: 1 an après l'assassinat du père Olivier Maire, la communauté Montfortaine reste marquée Copier

Interview: la mort du père Olivier Maire a marqué au-delà de la communauté Montfortaine explique le maire de Saint-Laurent-sur-Sèvre Eric Couderc Copier

