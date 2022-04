A Orléans, Jacky Fortépaule a été condamné ce mardi à 1 an de prison avec sursis et 1 500 € d'amende pour harcèlement moral et sexuel à l'encontre de 6 salariés quand il présidait la Ligue du Centre de football, de 2017 à 2018. Il a 10 jours pour faire appel de la décision du tribunal correctionnel.

1 an de prison avec sursis pour l'ancien président de la Ligue du Centre de football

Le tribunal correctionnel d'Orléans a rendu son jugement dans le volet pénal de l'affaire de harcèlement moral et sexuel qui avait secoué la Ligue du Centre de football, de 2017 à 2018. L'ancien président Jacky Fortépaule est condamné à 1 an de prison avec sursis et 1 500 € d'amende. Il devra indemniser chacun des 6 salariés (ou ex-salariés) de la Ligue au titre du préjudice moral : de 4 000 €à 6 000 € selon les cas.

Conforme aux réquisitions

Le jugement correspond en fait aux réquisitions de la procureure lors du procès, qui avait eu lieu en mars dernier. La magistrate avait dénoncé "les comportements grossiers et choquants" de Jacky Fortépaule. L'homme, âgé aujourd'hui de 76 ans, avait nié la plupart des faits qui lui sont reprochés, répétant qu'il n'avait "pas le sentiment de faire quelque chose de mal".

A la barre, les victimes - quatre femmes et deux hommes âgés alors de 24 à 58 ans - avaient évoqué les blagues de mauvais goût dont était coutumier l'ancien président de la Ligue ("Raffermis tes cuisses, c'est ton copain qui va être content", "Dommage que la fessée a été abolie, tu aurais eu les fesses rouges"), ses mails à caractère érotique mais aussi, pour l'aspect harcèlement moral, les ordres et contre-ordres et les remarques humiliantes.

La Ligue du Centre de football fragilisée

Cette condamnation pourrait avoir des conséquences sur la suite du volet prud'hommal de cette affaire. Le Conseil des Prud'hommes s'est déjà prononcé sur le versant harcèlement moral et sexuel mais deux des anciens salariés contestent aussi leur licenciement - ce jugement pénal pourrait donc fragiliser la position de leur employeur, la Ligue du Centre de football, qui avait renoncé à se porter partie civile. Jacky Fortépaule a 10 jours pour faire appel ou non du jugement.