1 an de prison avec sursis requis contre l'ancien ministre nordiste Alain Griset

Son avocat, Me Patrick Maisonneuve, plaide la bonne foi et une relaxe totale dans cette affaire.

1 an de prison avec sursis, au moins 80 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité : c'est la peine requise, ce mercredi 25 mai, par la procureur de la République de Lille contre l'ancien ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, le nordiste Alain Griset. Il comparaissait pour abus de confiance. On lui reproche d'avoir placé à son nom en 2019 une somme de 130.000 euros appartenant à la Confédération Nationale de l'Artisanat des Métiers et des Services du Nord, dont il était président.

"Maladresse"

Avoir récupéré cette somme pour l'investir en bourse, Alain Griset le reconnaît volontiers. Pendant près de 3 heures à la barre, il défend l'avoir fait en toute bonne foi, pour le bien de cette confédération qu'il a participé à créer il a 30 ans, "avec zéro centime et zéro franc", dit-il. Faire fructifier ces 130 000 euros, c'était donc sa "mission". Pour cela, le plus rapide et le plus efficace pour lui, c'était de le placer en bourse, sur son plan d'épargne en action (PEA) personnel.

De l'argent donc d'une personne morale qui passe donc à son nom et avec lequel il achète des actions : "C'est une tâche sur la probité attendue d'un représentant des artisans", attaque la procureure, qui dépeint un président "charismatique" et "cupide", qui aurait profité de la confiance de collègues "passifs".

Quels bénéfices ?

Quitte à prendre des risque en bourse avec cet argent qui ne lui appartient pas et dégager jusqu'à 41.000 euros de bénéfices selon les enquêteurs de Bercy. L'ancien ministre délégué à Bercy justement, le conteste : pour lui, c'est 19.000 euros, qu'il a remboursé depuis. "Il y a pu y avoir maladresse, mais ni tricherie ni dissimulation", dit Alain Griset. "Dans cette affaire, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu 90% de mes amis, je suis tombé", conclut-il.

Son avocat, Me Patrick Maisonneuve, plaide la bonne foi et une relaxe totale dans cette affaire.

Le délibéré de la cour est attendu le 28 juin prochain.

Alain Griset est désormais en retraite, il a démissionné du gouvernement en décembre dernier après avoir été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir omis de déclaré cette somme à la Haute Autorité de transparence pour la vie publique lorsqu'il avait pris ses fonctions en juillet 2020. Il a fait appel de cette décision.