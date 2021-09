2 ans de prison dont 1 an ferme, la peine prononcée ce mercredi par le tribunal d’Amiens pour un homme de 31 ans, jugé coupable d’avoir menacé avec un revolver le patron de la boulangerie-pâtisserie « au pain Doré » à Abbeville.

1 an de prison ferme pour l’agresseur d’un boulanger à Abbeville

Le tribunal judiciaire d’Amiens a condamné ce mercredi un homme de 31 ans à une peine de 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Présenté en comparution immédiate, l’individu a été déclaré coupable d’avoir agressé le boulanger-pâtissier David Fisset. Les faits se sont déroulés lundi soir au parking de la place des Jacobins en centre-ville.

"Une attaque spectaculaire", "des faits graves"

Une "attaque spectaculaire" selon l’avocate de la victime et des “faits graves" pour la présidente du tribunal. Dans le détail, l’accusé a utilisé un revolver et a tiré un coup en l’air pour menacer le boulanger-pâtissier et lui voler sa voiture de société, une Peugeot Partner. Pris de panique, le boulanger venait de vider ses poubelles : il a tout de suite jeté ses clés. Le prévenu, cagoulé, est ensuite monté à bord du véhicule. Il a justifié le coup de feu en l’air “pour faire peur à sa victime.”

Très choqué, le boulanger David Fisset est légèrement blessé, avec 4 jours d'ITT. Il n’était pas présent au tribunal pour écouter son agresseur et sa défense._"J’ai voulu voler une voiture pour la revendre_, je m’ennuyais c’était une mauvaise idée, je m’excuse" a dit l'agresseur, rapidement interpellé lundi soir par la police, près de l’ancien chemin de Blangy, là où la voiture avait été retrouvé un peu avant dans ce secteur à l’ouest de la ville, près de la sortie 1 Baie de Somme et de l’autoroute A28. L'accusé a tenté sans succès d’enlever ses empreintes sur le volant avec un aérosol.

Un an de prison ferme, un an de prison avec sursis

Jamais incarcéré mais déjà condamné il y a dix ans pour des consommations de produits stupéfiants, le prévenu passera les 12 prochains mois en prison. Il écope aussi d’un 1 an d'emprisonnement avec sursis, dans un délai de 2 ans. L’accusé a aussi l’interdiction de porter une arme dans un délai de 5 ans. Il doit également indemniser David Fisset, la victime.