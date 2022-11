1 an de prison ferme pour l'agresseur d'une jeune femme rue Royale à Orléans

L'agression avait suscité une certaine émotion mardi dernier . Vers 6h du matin, un homme s'en était pris à une jeune femme, rue Royale à Orléans, proférant des menaces dans un français approximatif - "Ce soir, j'ai envie de tuer une femme car les femmes ne m'aiment pas" - puis agrippant la victime au cou. Celle-ci avait réussi à se débattre et à appeler la police, l'homme avait pris la fuite, puis avait sauté du pont George V, se cassant 3 côtes, lors de l'interpellation.

ⓘ Publicité

"J'étais ivre, je ne me souviens de rien"

Agé de 31 ans, l'agresseur a été jugé en comparution immédiate ce vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel d'Orléans. Réfugié politique soudanais, en situation régulière depuis 2019, il vit sans domicile fixe, au RSA, malgré quelques contrats d'intérim dans une société de transports. "Ce jour-là, j'étais ivre, je ne me souviens de rien", a-t-il expliqué à la barre, reconnaissant une addiction à l'alcool (bière et vodka). Et devant l'insistance de la présidente du tribunal, il répète : "Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, c'est très bizarre." L'expert psychiatre n'a pas relevé de trouble du comportement ni de pathologie mentale.

Aucune lésion physique n'a été constatée chez la victime, âgée de 26 ans, mais la jeune femme souffre d'un véritable traumatisme psychique. "Venir à l'audience était impossible pour elle, a assuré son avocat, son état de santé se résume à une seul mot : elle est anéantie. Et pourtant, elle travaille comme aide médico-psychologique, parfois à l'hôpital Daumézon, elle a déjà vu des accès de violence. Désormais, elle a peur de sortir de chez elle."

Un précédent à Montargis ?

"Elle a eu peur pour sa vie", renchérit le procureur, qui ne croit pas à l'amnésie du prévenu. "L'amnésie totale, c'est trop facile, la réalité c'est qu'il ne veut pas s'expliquer." Fait troublant, en novembre 2021, ce réfugié avait déjà été interpellé à Montargis après qu'une jeune fille avait été importunée dans la rue, mais il avait nié et aucune charge n'avait été retenue contre lui. Il avait en revanche été condamné, en mars 2019 à Blois, à 1 mois de prison avec sursis pour voyage habituel sans titre de transport.

"Cette agression a été très violente, effectuée par derrière et gratuitement, on comprend que la victime ait eu peur pour sa vie", a fustigé le procureur qui a réclamé 2 ans de prison dont 1 an ferme, avec incarcération immédiate. Une peine qu'a finalement prononcée le tribunal, la période de sursis étant assortie d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans avec l'obligation de se soigner, de travailler et d'indemniser la victime. "Il n'y a pas eu d'agression sexuelle, avait auparavant souligné le magistrat pour expliquer le quantum de la peine, il ne s'agit pas d'un récidiviste, il ne faut pas tout mélanger."

Un début de récupération politique

Tout mélanger, c'est pourtant ce qu'on fait certains sites d'information qui prétendaient que l'agresseur était un immigré en situation irrégulière , ou encore Serge Grouard, le maire LR d'Orléans, qui dans un tweet publié ce vendredi avant le procès, a "demandé l'expulsion de ce ressortissant soudanais". Le titre de séjour de celui-ci est pourtant parfaitement valable jusqu'au 27 août 2023...