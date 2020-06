Un homme de 35 ans a été condamné ce mercredi à 1 an et demi de prison par le tribunal de Besançon pour violences aggravées. Il a asséné un coup de couteau au cou à un homme de 27 ans sur le parking de l'Hyper U de Pouilley-les-Vignes. Les faits remontent à dimanche matin.

1 an et demi de prison pour une agression au couteau à Pouilley-les-Vignes

Un homme de 35 ans a été condamné, ce mercredi, à 1 an et demi de prison pour violences aggravées par le tribunal de Besançon. Peine prononcée 4 jours après un coup de couteau asséné à un homme de 27 ans sur le parking de l'Hyper U de Pouilley-les-Vignes.

Le dimanche 7 juin, les deux hommes se croisent par hasard sur le parking du magasin. Ils viennent de la même ville, Serre-les-Sapins, près de Besançon, et ne "s'aiment pas", assure l'avocat du prévenu, Randall Schwerdorffer. Ils s'adressent alors un regard que l'agresseur prend pour une attaque. L'homme qui doit aller faire ses courses, achète un couteau de cuisine et ressort quelques minutes plus tard pour en découdre.

"C'est une attaque gratuite", Me Emmanuelle Pernet, avocate de la victime.

Les deux hommes se retrouvent à 11h42 sur le parking de l'Hyper U et s'empoignent. "Ils se disent sûrement des mots doux" ironise Emmanuelle Pernet, avocate de la partie civile. La victime finit par repousser l'agresseur qui sort le couteau de cuisine puis lui plante dans le cou. L'homme de 27 ans a une plaie de 10 cm et le couteau est passé "à quelques centimètres des cervicales", souligne le ministère public. "On passé très près de l'irréparable".

"C'est une agression gratuite, estime Me Emmanuelle Pernet, avocate de la victime. La réponse au regard à l'entrée du magasin est complètement disproportionnée." Une réponse qui a failli tuer l'homme, encore à l'hôpital à l'heure actuelle. Il devrait sortir ce mercredi, selon son avocat.

L'accusé plaide la légitime défense

Seulement, l'accusé qui semble regretter l'acte, plaide de son côté la légitime défense par la voix de son avocat, Randall Schwerdorffer. "Ce jour-là, il a eu peur. (...) Il a perçu un vrai danger avec quelqu'un qui voulait le tuer", poursuit l'avocat. La défense estime que l'homme de 35 ans n'est "pas à l'initiative des violences". Une théorie qui ne convainc pas du tout Emmanuelle Pernet et l'estime "ridicule".

Une ligne de défense d'autant plus bancale, aux yeux de la partie civile, que le profil de l'agresseur est "violent". Il a été condamné à 4 reprises pour des faits de trafics et détention de stupéfiants ainsi que pour des agressions sur des agents de police.

La ligne de la légitime défense n'a finalement pas été retenue par le tribunal qui a également écarté une relaxe pourtant réclamée par Randall Schwerdorffer. Le prévenu, âgé de 35 ans, qui a assisté à l'audience en visio-conférence depuis la maison d'arrêt de Besançon, devra également indemniser la victime et ne plus s'approcher d'elle.