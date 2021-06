Féminicide dans l'Yonne : une minute de silence pour Angélique à Monéteau

A Monéteau (Yonne), 150 personnes ont observé une minute de silence lundi midi, à la mémoire de la jeune femme tuée vendredi en pleine rue par son ex-conjoint. De nombreux élus de l'auxerrois ont participé à cet hommage mais aussi et surtout de nombreux monestésiens, choqués par cet évènement tragique.

La mairie de Monéteau (Yonne) a mis ses drapeaux en berne en signe de Deuil. © Radio France - Thierry Boulant

Dans la foule, des femmes et des hommes de toutes les générations encore sidérés par cette violence perpétrées à deux pas de chez eux. "C'est horrible que ça se passe dans une petite ville comme Monéteau, alors que c'est une ville paisible" explique Mathilde, qui est venue avec ses deux jeunes enfants pour manifester son soutien à la famille de la victime.

La tristesse et la colère

La colère est le sentiment le plus largement exprimé : " 99% des hommes sont gentils mais il y a aussi ce genre de chose que je condamne" lance Xavier , un père de famille d'une quarantaine d'années, "il y a en moi une grande tristesse aujourd'hui et aussi de la colère" conclut-il.

Beaucoup d'élus de l'agglomération d'Auxerre et d'anonymes étaient présents pour cette minute de silence © Radio France - Thierry Boulant

Et les enfants dans tout ça ?

Il y a aussi dans cette assemblée, beaucoup de grands-parents qui parlent avant tout des deux enfants d'Angélique, la victime. Ils ont un an et demi et 5 ans. Le plus jeune aurait vu toute la scène. Pour lui, le traumatisme risque d'être durable redoute Gilda, la soixantaine : "Quand on pense que le bébé de 18 mois a tout entendu" s'inquiète t-elle, "il ne pourra jamais mettre des mots là-dessus. On ne peut pas rester insensible à ce genre de situation. Aujourd'hui ces enfants n'ont plus de mère et un père en prison".

Les habitants de Monéteau auront à nouveau l'occasion de montrer leur solidarité et leur compassion : une marche blanche doit avoir lieu dans les prochains jours.