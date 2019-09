Un mois pour donner son avis sur la suppression du passage à niveau de Jonches

Vous avez un mois pour donner votre avis sur la suppression du passage à niveau de Jonches. Il figure sur la liste des passages à niveau à supprimer depuis 2008, et a été au cœur de plusieurs accidents ces dernières années dans l'Yonne.

Auxerre, France

Le dernier accident mortel en date s'est produit en janvier 2018. Deux personnes tuées dans la collision entre un train et une voiture. Depuis ce drame, la SNCF et les collectivités cherchent une solution pour réaménager la zone. Après plusieurs mois d'études et de concertation, c'est l'option d'une déviation routière qui a été retenue.

Les autres options ont rapidement été abandonnées pour des raisons techniques, environnementales et financières,. Notamment celle d'un souterrain, mais aussi l'idée d'un contournement de Jonches par l'Est. Ce chantier aurait coûté trop cher (au moins 10 millions d'euros), les travaux auraient pris deux ans de plus, et il y avait trop d'habitations concernées.

Une liaison entre la RN 77 et la RD 84

C'est donc finalement l'idée d'une liaison entre la RN 77 et la RD 84 qui a été choisie par le comité de pilotage et qui est désormais soumis à enquête publique. Le projet prévoit la réalisation d'une route (appelée barreau de liaison) entre le haut de Jonches et Monéteau, pour raccorder la Départementale 84 à la Nationale 77.

La RD 84 sera par ailleurs requalifiée pour lui permettre d'absorber le trafic supplémentaire (et notamment les poids lourds). Les accès des riverains seront sécurisé et une passerelle de franchissement de la voie ferrée doit être construite pour les piétons et les cyclistes.

Fin des travaux en 2022

Le comité de pilotage réunit le préfet, les maires des communes concernées ( Auxerre, Moneteau, Venoy), le député de la circonscription, le conseil départemental et la SNCF. Le projet est estimé à 18,5 millions d’euros. Il est financé à 100 % par l’État. Les travaux devraient commencer fin 2020 et s'achever au plus tard fin 2022.

Les habitants des communes concernées et les usagers de la route ont jusqu'au 2 octobre pour consulter le dossier, déposer leurs observations et même rencontrer la commission d'enquête.

