1 mort et 5 blessés dans un accident de voiture en Ardèche

La première journée de déconfinement a été marquée par un accident mortel en Ardèche. Lundi soir, vers 20 heures, une voiture a fait une sortie de route à Satillieu. Le bilan est lourd : 1 mort, 2 blessés en urgence absolue et 3 autres occupants du véhicule plus légèrement touchés. Selon les pompiers de l'Ardèche, le conducteur avait entre 30 et 40 ans mais la plupart des occupants de la voiture, dont la victime, auraient entre 16 et 20 ans. Une vingtaine de secouristes ont été envoyés sur place. Un hélicoptère est aussi intervenu pour évacuer les blessés.