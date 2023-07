10 000€ d'amende pour deux entreprises de bûcheronnage franc-comtoises après un accident mortel du travail

Deux entreprises franc comtoises de bûcheronnage ont été condamnées ce matin à 10 000€ d'amende chacune (dont 5 000€ avec sursis) au tribunal correctionnel de Besançon.

Cette condamnation fait suite à un accident mortel en 2019 à Septfontaines, près de Pontarlier : alors qu'un jeune homme de 18 ans essayait d'hisser un arbre dans son tracteur, le tronc de 700kg lui est tombé dessus.

L'homicide involontaire, non retenu par la justice

La condamnation d'aujourd'hui est loin des sommes réclamées par le procureur de la République lors du procès au tribunal correctionnel de Besançon : fin juin, 30 000 et 50 000 euros d'amende avaient été requis contre les deux entreprises. Principalement pour homicide involontaire, mais justement, ce motif n'a pas été retenu par la justice.

Les entreprises condamnées pour des manquements à la sécurité

En revanche, les entreprises sont reconnues coupables d'autres manquements : entre autre, l'absence de pictogrammes sur la télécommande qui sert à manipuler le treuil à distance. Cette même télécommande ne disposait pas non plus de capot de protection. Le bûcheron aurait très bien pu actionner un bouton, sans le vouloir - Hypothèse qui pourrait d'ailleurs expliquer le relâchement du câble et la chute de la grume.

Les entreprises n'avaient pas non plus fourni de fiche de chantier, sorte de récapitulatif obligatoire des informations à connaître. Enfin, elles sont aussi coupables de ne pas avoir mis en place de formation premiers secours règlementaires pour leurs salariés.