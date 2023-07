10 000 euros de péage fraudés sur l'A7 par un routier

Un chauffeur d'une vingtaine d'années d'origine roumaine est convoqué devant la justice pour 45 faits dits d'escroquerie. Au volant de son camion immatriculé en Espagne, il a effectué à des dizaines de reprises des aller-retours sur l'autoroute A7 entre Montélimar-sud et Orange... sans payer les péages. Près de 10 000 euros de préjudice sont dénoncés par le concessionnaire autoroutier.

Le chauffeur s'approchait suffisamment des barrières pour les forcer à se lever. La méthode peut paraître facile, si on ne prend pas en compte les caméras et les systèmes d'alerte mis en place par Vinci Autoroutes. Le concessionnaire a ainsi pu signaler le fraudeur. Dans la nuit du mercredi 19 juillet au jeudi 20, les gendarmes du peloton motorisé de Malataverne appuyé par ceux du PSIG de Pierrelatte l'ont interpellé. Le camion a été immobilisé et le chauffeur placé en garde à vue. Il est convoqué prochainement devant la justice. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons de ces trajets entre Montélimar et Orange, l'individu étant également soupçonné de vol de carburant ou de fret.