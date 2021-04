10.000 policiers et gendarmes en plus : Brest attend sa part

Emmanuel Macron promet 10.000 postes de gendarmes et de policiers en plus en France d'ici la fin de son quinquennat (en 2022). A Brest, le syndicat SGP-Police FO attend des créations de postes, après des années de suppression, affirme Gaël Adam, délégué : "On est 274 sur la circonscription en actifs. En 2001, on était plus de 380. Ça a baissé alors que la délinquance a explosé".

Trafic de cocaïne et d'héroïne

L'inquiétude du policier brestois se porte sur le trafic de drogue. Ce n'est pas seulement, évidemment, le cannabis qui pose problème : "On a de plus en plus de prises de cocaïne et d'héroïne. Ça rapporte beaucoup et les quartiers sont de moins en moins quadrillés par les policiers."

Heures supplémentaires en retard

Il estime aujourd'hui travailler "à flux tendu. Quand un ou deux policiers sont malades, les collègues sont dans le jus tout le temps. On est plusieurs à avoir 1.000, 1.200, 1.500 heures supplémentaires en retard".