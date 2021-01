10 400 clients d'Orange privés d'internet en Dordogne et un réseau 3G et 4G perturbé

Plus de 10 000 clients de l'opérateur Orange en Dordogne doivent prendre leur mal en patience pour utiliser internet. Dans un communiqué Orange indique qu'un câble de fibre optique a été sectionné accidentellement par un engin de chantier ce matin vers 11h15 à La Chapelle-Gonaguet à l'Est de Périgueux. Selon l'opérateur " 10 400 clients sont privés d'internet et le réseau mobile 3G et 4G est également perturbé". Plusieurs communes du secteur sont touchées : Mareuil, Verteillac, Ribérac, Tocane Saint-Apre et plusieurs communes environnantes.

Pas de retour à la normale avant ce soir voir demain mardi

Selon Orange, les équipes techniques sont sur place depuis la fin de la matinée et font le maximum pour remplacer les câbles endommagés et rétablir le service. Le retour à un service normal est prévu " dans la soirée ou demain matin en fonction des difficultés techniques rencontrées".