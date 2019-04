"Il faudra 10 à 15 ans pour reconstruire Notre-Dame", Jacques Chanut, président de la Fédération Française du Bâtiment

Grenoble, France

"Nous rebâtirons la cathédrale de Notre-Dame plus belle encore et je veux que cela soit achevé d’ici cinq années." Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier soir lors de son allocution télévisée. Le Président l'avait promis le soir de l'incendie, il veut rebâtir la cathédrale et vite. Que tout soit prêt pour les JO de Paris, en 2024.

10 à 15 ans pour reconstruire Notre-Dame

"Cinq ans, c'est trop court", lui répond le berjallien Jacques Chanut, président national de la fédération du bâtiment qui était l'invité de France Bleu Isère : "Il faut raison gardée et d'abord poser le bon diagnostic, voir comment la structure a réagi dans son ensemble à l'incendie. Techniquement, on ne peut pas s'engager sur 5 ans, mais plutôt sur 10 à 15 ans. Le temps de la reconstruction est un temps long. Mais si le Président de la République peut nous éviter les problèmes administratifs qui retardent souvent les chantiers, on est preneur !"

Merci à ceux qui donnent, riches ou pauvres

Les dons devraient atteindre le milliard d'euros aujourd'hui, selon la Fondation du patrimoine, ce qui réjouit Jacques Chanut : "C'est formidable, cet élan ! Et j'invite nos adhérents à faire eux aussi un don. Mais je crois aussi que dans ce pays il faudrait réapprendre à dire merci. J'entends la polémique autour des grandes familles ou des grandes entreprises qui font des dons de 100, 200 millions, défiscalisés à hauteur de 60 %. Mais l'important, c'est d'avoir assez d'argent pour aller au bout de la reconstruction. Chacun donne en fonction de ses moyens.

En France, nous avons le savoir-faire pour rebâtir une cathédrale -Jacques Chanut

Enfin, quant au savoir-faire des artisans et des entreprises pour rebâtir un tel monument, Jacques Chanut est serein : "Nous avons ce savoir-faire en France, sans problème. Nous saurons nous inscrire dans les pas des bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Age !"

Notre-Dame est dont entre de bonnes mains et devrait renaître de ces cendres pour qu'elle continue d’être admirée par les générations futures.