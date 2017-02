10 accusés renvoyés devant les assises dans l'affaire du meurtre d'Hélène Pastor à Nice

10 personnes vont comparaître devant la cour d'assise des Bouches-du-Rhône d'ici un an et demi pour avoir participé à l'assassinat en 2014 de la milliardaire monégasque Hélène Pastor et de son majordome à la sortie de l'hôpital L'Archet, à Nice.

Il faut s'attendre à un procès très suivi. La cour d'assises des Bouches-du-Rhône devrait se prononcer dans quelques mois sur l'une des affaires judiciaires les plus retentissantes de ces dernières années.

Le 6 mai 2014 devant un hôpital de Nice un tireur embusqué avait ouvert le feu sur la voiture d'Hélène Pastor à travers la vitre du passager. Le chauffeur, 64 ans, avait succombé à ses blessures quatre jours après et Hélène Pastor, 77 ans, le 21 mai.

L'enquête avait fini par aboutir à de forts soupçons sur le gendre de la milliardaire

10 personnes ont été mises en examen en 2014 et 2015 notamment pour assassinat et complicité d'assassinat, dont le commanditaire présumé, Wojcieh Janowski, gendre de la milliardaire.

"Il est important que tous comparaissent même si les faits reprochés ne sont pas au même niveau", déclare du France Bleu Azur Maitre de Vita, l'avocat de Claude Pallanca, l'ex-mari d'Helène Pastor qui s'est constitué partie civile avec une petite douzaine d'autres personnes. "Ils font tous partis d'une même entreprise criminelle".

La plupart encourt la réclusion criminelle à perpétuité.