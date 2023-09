10 ans de prison ferme pour un trafiquant de drogue d'Anglet

Tous ont été condamnés. Lourdement. Cinq trafiquants de drogue originaires d'Anglet et Bayonne ont été jugés ce mercredi 6 septembre par le tribunal judiciaire de Bayonne pour des faits de trafic de stupéfiants. Les peines vont de 3 ans à 10 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. C'est à la suite d'une longue et minutieuse enquête des douanes que le réseau est tombé. Les trafiquants âgés de 27 ans à 48 ans se rendaient dans le sud de l'Espagne pour se fournir en résine de cannabis afin, ensuite, de revendre la drogue en Rhône-Alpes et en Vendée notamment. Le 3 juin 2022, les douaniers vont intercepter une voiture au poste-frontière de Biriatou avec à l'intérieur des valises remplies de près de 500 kilos de résine de cannabis pour une valeur estimée à plus d'un million d'euros.

Course poursuite avec les forces de l'ordre

Le jour de l'arrestation des deux premiers trafiquants au poste-frontière, les douaniers ont fait appel aux hommes de la BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) afin de neutraliser les voyous qui ont provoqué une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Course-poursuite "musclée" selon la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul. Une voiture ouvreuse a également été neutralisée. Le reste de la petite bande a été interpellé un peu plus tard. Trente-trois kilos de résine ont été également découverts dans un garage à Ondres, ou les trafiquants venaient stocker les stupéfiants et les reconditionner pour la vente en France. "Ils avaient mis en place une logistique extrêmement bien organisée avec de nombreux téléphones portables, de fausses plaques d'immatriculation, et même des prête-noms" a expliqué la vice-procureure de la République Caroline Parizel.

Mandat d'arret

Tous les prévenus ont reconnu les faits. Sauf le plus jeune qui a pris la fuite en avion pour le Maroc. Le principal prévenu, âgé de 48 ans, est originaire d'Anglet. Par le passé, il a déjà été condamné par la justice, notamment par une cour d'assises à sept ans de réclusion pour des faits d'association de malfaiteurs. Il a expliqué à la barre être payé 4 000 euros par voyage et que c'est la Covid qui l'a poussé à agir ainsi en raison de la baisse d'activité de "son petit commerce". Avec l'argent de la drogue, il s'est offert un voyage en famille à Dubaï et des nuits dans un hôtel de luxe à Séville. Dix ans de prison ont été prononcés contre lui. Six ans pour deux autres. Quatre ans pour leur complice et trois ans pour celui qui est en fuite. Un mandat d'arrêt international a été engagé.