10 ans de prison pour un Gardois de 42 ans reconnu coupable de vol et d'extorsion avec violences

Le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné ce lundi après-midi un habitant de Vergèze à 10 ans de prison pour vol et extorsion avec violences. Les faits se sont déroulés le 28 octobre dernier à Vergèze (Gard). Agé de 42 ans, l'homme s'est rendu chez une femme de 64 ans qu'il a ensuite agressée. Il l'a d'abord violentée, puis il lui a dérobé ses bijoux et sa carte bleue sous la menace d'un couteau avec une lame de 15 centimètres. Il l'a ensuite contrainte à se rendre dans la rue vers un distributeur à billets. En chemin, des jeunes les ont aperçus et ont averti les gendarmes. L'agresseur, 14 mentions judicaires à son casier judicaire, avait un taux d'alcoolémie d'1 gramme 46 par litre de sang au moment des faits.

Le procureur de la république avait requis 10 ans de prison.