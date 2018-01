Paris, France

Le procès ce lundi d'un toulonnais de 27 ans accusé d'avoir projeté un attentat contre des militaires à Toulon en 2015. Il comparaissait pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Hakim Marnissi a été condamné à dix ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris. Le tribunal, qui le jugeait pour le délit d'association de malfaiteurs à visée terroriste, a assorti sa peine d'une période de sûreté de la moitié et prononcé son maintien en détention. L'homme avait été repéré par les services de renseignement pour sa radicalisation.

L'attentat contre l'arsenal de Toulon c'était "sur le ton de la rigolade"

Hakim est en rupture familiale, il est au chômage, il vit dans ce foyer de jeunes travailleurs, en marge de la société, quand deux paquets qui lui sont destinés sont ouverts par erreur. A l'intérieur, des cagoules et un couteau avec une lame de 10 cm. Le foyer prévient immédiatement la police. En garde à vue, Hakim reconnait avoir tenté deux fois de partir en Syrie sans succès sous l'influence d'un certain Mustapha Mokedem qui l'incite à passer alors à l'action en France. Hakim explique alors qu'il voulait mourir en martyr en attaquant des militaires de la base navale au couteau. Ce lundi, à l'audience et devant les juges, il revient sur ces propos. Il affirme avoir fait des "aveux de circonstance", sans être défendu par un avocat. Hakim Marnissi affirme désormais qu'il a acheté les cagoules pour pratiquer l’airsoft, un jeu qui utilise des répliques d'armes de guerre et l'attentat contre l'arsenal de Toulon c'était sur le ton de la rigolade. Visiblement le Tribunal n'a pas le même humour.