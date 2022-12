Dix ans de réclusion criminelle pour un couple de Bourgoin-Jallieu reconnu coupable de viols sur ses enfants

Une mère et son ex-compagnon ont été condamnés mercredi par la cour criminelle de Grenoble chacun à dix ans de réclusion criminelle et écroués, alors qu'ils comparaissaient libres. L'homme de 36 ans a été reconnu coupable de viols sur la fille de 6 ans et le fils de 9 ans de son ex-compagne. Celle-ci a été reconnue coupable de complicité de viols sur ses propres enfants. Tous deux ont été reconnus coupables d'agressions sexuelles et de corruption de mineurs. La mère a perdu l'autorité parentale. Tous deux ont été inscrits au Fijais, fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

L'avocat général avait requis 8 ans. L'affaire était jugée à huis clos depuis lundi 12/12.

Les faits de viols et d'agressions sexuelles s'étaient déroulés dans un appartement de Bourgoin Jallieu, dans le quartier de Champ Fleuri, sur fond d'alcool et avaient été dénoncés en 2018 par le garçon, qui avait été placé dans une famille d'accueil ainsi que ses deux petites sœurs.

Huit autres personnes jugées en correctionnel en mars prochain

L'instruction avait abouti également à la mise en examen de huit autres personnes, dont la grand-mère, une tante, un oncle. Ils seront jugés en correctionnel en mars 2023, pour agressions sexuelles aggravées. Durant l'audience, l'enfant, devenu adolescent, est venu témoigner à la barre pour redire ce qu'il avait subi avec ses sœurs. Les accusés ont nié les faits, ne reconnaissant que des faits de violences. La mère avait elle-même été abusée dans son enfance par un voisin, avec la complicité de sa propre mère en échange d'argent et de nourriture.

Le statut de victimes, reconnu pour les enfants violés

Pour l'association L'enfant bleu, partie civile dans cette affaire, avec d'autres associations de défense de l'enfance, les enfants ont été reconnus comme victimes. "C'est très important pour leur reconstruction" a dit l'avocate de l'Enfant bleu, Maitre Sidonie Leblanc. L'avocate rappelle également que c'est grâce à l'action de ces associations que le couple a pu être jugé aux assises, alors qu'au départ, le juge d'instruction les avait renvoyés, avec les 6 autres prévenus, devant le tribunal correctionnel.