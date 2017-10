10 candidats du Grand Est en compétition avec l'équipe de France des métiers à Abu Dhabi

Paysagiste, menuisier, mécatroniciens, ébéniste ou créateur de mode, ils sont dix compétiteurs du Grand Est au sein de l'équipe de France des métiers. L'occasion de se frotter à une soixantaine de pays. Les Worldskills, olympiades des métiers, se disputent à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans l'enceinte de l'Arena, une salle de concert à ciel ouvert qui jouxte le fameux circuit de Formule 1 du Grand Prix d'Abu Dhabi, sur l'île de Yas. Plus de 10.000 personnes avaient pris place dans les gradins pour une soirée festive avec chorégraphie à la gloire des émirs et des Emirats et défilé des 59 délégations, drapeaux de leur pays à la main, façon jeux olympiques.

La délégation française à son arrivée © Radio France - Olivier Vogel

Les compétiteurs et leurs supporters ont été accueillis sur le site par les chants et les percussions d'une formation traditionnelle émiratie, des fauconniers étaient également présents dans les fumées d'encens.

Des percussionnistes ont accueilli les délégations © Radio France - Olivier Vogel

Les traditions sont respectées pour accueillir les délégations © Radio France - Olivier Vogel

Une grosse délégation de supporters français, pas loin de 500 personnes, a fait le déplacement, crécelles et drapeaux dans leurs besaces.

Supporters français à Abu Dhabi © Radio France - Olivier Vogel

10 candidats du Grand Est , huit alsaciens, un vosgien, un mosellan, sont en lice au sein de l'équipe de France des métiers qui regroupe 39 compétiteurs. Les régionaux de l'étape sont ébénistes, mécatroniciens, menuisiers, paysagistes ou encore créateurs de vêtements. Au total 1300 candidats originaires d'une soixantaine de pays se mesurent jusqu'à jeudi. La France espère parvenir à se hisser parmi les sept premiers.