"Pour les reconnaître tous les quatre coupables vous avez juste besoin de savoir qui a participé à la bagarre", a insisté l'avocate générale. Elle a requis ce vendredi matin la condamnation des quatre hommes d'une vingtaine d'années jugés pour violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La mort d'Angelo Opuu, 34 ans, dans la nuit du 29 au 30 décembre 2018.

"On ne saura pas qui c'est, mais..."

On ne saura pas qui a porté le coup de couteau mortel, déploraient la veille les parties civiles. "On ne saura pas qui a donné des coups, de poing ou de couteau", convient l'avocate générale. Mais elle souligne aussi qu'il existe des éléments matériels et qu'ils pèsent tous sur un des accusés, surnommé "Spicy". Il apparaît, couteau à la main, dans le champ d'une caméra à l'entrée du Guest, boîte de nuit voisine du pub le Mulligan's. Il est désigné comme "le plus agressif" par un témoin dès le début de la soirée, et son casier judiciaire porte 9 condamnations. Autrement dit, il est le seul que des indices désignent comme le possible meurtrier - et le meurtrier est forcément dans le groupe. C'est à son encontre que l'avocate générale requiert 10 ans de prison.

Un groupe, des violences...

L'avocate générale affirme aussi qu'il n'y a aucun doute sur la participation de chacun des quatre accusés à la bagarre. Deux d'entre eux reconnaissaient avoir porté des coups mais tous les quatre apparaissent sur la vidéo, juste avant la bagarre mortelle. Des témoins assurent les avoir vus, tous les quatre, à l'arrêt de tramway Préfecture, quelques minutes après le coup fatal. Contre les trois autres, l'avocate générale requiert cinq ans de prison ferme, dont 18 mois avec sursis.

... combien de personnes ?

L'avocate d'un des accusés, qui a toujours maintenu être resté à l'écart de la bagarre, refuse cette lecture et demande son acquittement.

Un autre avocat juge ces cinq ans requis "disproportionnés", même si son client reconnaît avoir participé à la bagarre, et demande son placement sous bracelet électronique.