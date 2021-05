Dans le procès en appel du meurtre du Styl, l'avocat général a requis ce mercredi 10 et 8 ans de prison contre Fahrat et Abdelwahab Cid, les deux frères accusés de complicité. Place aux plaidoiries de la défense avant un verdict dans la nuit.

Meurtre du videur du Styl à Besançon : 10 et 8 ans de prison requis contre les accusés en appel

"Le meurtrier et le complice sont cousus dans le même sac, voilà ce que disait mon cher professeur de droit". L'avocat général a requis 10 et 8 ans de prison ce mercredi à l'encontre de Fahrat et Abdelwahab Cid, qui comparaissent depuis lundi devant la cour d'assises du Jura, à Lons-le-Saunier. Après trois jours d'audience, Vladimir Vukadinovic a demandé la même peine qui a été prononcée en première instance contre les deux frères accusés de complicité de meurtre, après la mort de Mamadou Diédhiou, poignardé à mort en avril 2017 devant le Styl, une boîte de nuit bisontine.

Une bande de brutes venue que pour cela

"Pourquoi tuer Mamadou ? Je crois que vous n'aurez jamais la réponse", lance-t-il à la famille de la victime, qui craque. Sa soeur, sa femme s'effondrent, en entendant le réquisitoire. Le magistrat tonne : "Vous avez vu une mise à mort orchestrée par six personnes, une bande de brutes, qui n'était venue que pour ça". Et de rappeler le sang répandu sur la Grand' Rue, "sur trois mètres", "Mamadou Diédhiou qui s'est battu comme un lion au milieu des hyènes". Il ajoute : "c'est un crime gratuit, c'est pour cela que vous n'aurez pas de réponses. Enfin un crime gratuit, un crime à cinq euros."

Pour l'avocat général, il ne s'agit pas de violences volontaires ayant entraîné la mort, mais bien de complicité de meurtre : "Ce n'est pas un couteau de couteau accompagné de quelques violences, c'est une scène de crime". Et il énumère les différents éléments : Fahrat Cid qui prend le soin d'attendre la bande, la bande qui "encercle" très rapidement le videur.

"Sans le coup de fil qu'il a donné à son frère, il n'y aurait pas eu d'expédition punitive" : refoulé du Styl pour ne pas avoir payé cinq euros, le grand frère a reconnu avoir appelé son frère pour lui demander de l'aide.

Puis, le magistrat regarde Abdelwahab Cid. "C'est lui qui redescend avec la bande, pour venger l'honneur de son frère", clame-t-il. "Booba (le surnom de l'accusé), le gentil, qui a montré toute sa violence pendant la séquence vidéo." Les deux accusés écoutent sans broncher.

Le verdict doit être rendu ce mercredi soir. Les deux accusés encourent 30 ans de réclusion.