10 hectares détruits par un incendie au sud de Nîmes

10 hectares de végétation ont été détruits par un incendie entre Nîmes et Aubord ce jeudi. 80 sapeurs pompiers aidés de 2 canadairs se sont rendus sur place. A 18h, le feu était circonscrit.

Nîmes, France

L'incendie a démarré vers 16h près du leu-dit Mas Bel Air entre Nîmes et Aubord dans les Costières. Il a parcouru 10 hectares de champs de chaume et de la garrigue. Plusieurs maisons d'habitation ont dû être évacuées par précaution. 80 pompiers et 25 véhicules se sont rendus sur place. Ils ont été appuyés par 2 canadairs qui ont procédé à 6 largages d'eau.

Le feu a été circonscrit vers 18h mais les pompiers vont rester sur place pendant plusieurs heures. Ils recommandent d'éviter le secteur.