10 mois de prison avec sursis pour l'artiste faussaire bordelais

Giacometti, Picasso notamment, des noms clinquants dans le domaine de l'art qui attirent forcément la convoitise... Et les contrefaçons. L'artiste bordelais qui a voulu écouler de la marchandise contrefaite a écopé de 10 mois de sursis et une grosse amende.

Les faits remontent à 2012, lorsqu'un artiste a déposé des lithographies, censées avoir été créées par Giacometti et Picasso. Mais, la fondation Alberto et Annette Giacometti qui avait appris cette vente a rapidement donné l'alerte, ne croyant pas en l'authenticité des œuvres. Elle avait porté plainte, tout comme le crédit Municipal dans un second temps.

En tout, ce sont 17 œuvres qui avaient été confiées par le faussaire au crédit municipal. Selon le tribunal, l'artiste savait qu'elles étaient contrefaites. Pour certaines, Philippe Delacre est même accusé d'avoir lui-même apposé la signature. D'autres lithographies avaient été vendues à des particuliers.

L'artiste était poursuivi après avoir escroqué le crédit municipal. L'établissement n'avait pas vraiment vérifié l'authenticité des œuvres. Il vient d'être condamné à 10 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende dont 10 000 € avec sursis. Il est interdit de gérer une activité commerciale pendant 5 ans.

En complément, il a été condamné à verser 1 € symbolique à la fondation Alberto et Annette Giacometti, tout comme à la famille Miro, un autre artiste concerné par les contrefaçons.

Lors de l'audience début mai, la procureure réclamait deux ans de prison dont 12 mois ferme, 50 000 € d'amende.