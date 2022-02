10 mois de prison avec sursis requis pour la policière qui avait visé un collègue avec un taser à Tourcoing

C'est une plaisanterie entre collègues qui a mal tourné, après un pot de départ: en août dernier, alors que six agents du commissariat de Roubaix étaient entassés dans une voiture à la sortie de ce pot, une brigadière avait sorti son taser en direction de son collègue au volant et avait déclenché à quatre reprises son arme à impulsion électrique.

Le conducteur avait alors perdu le contrôle de la voiture et avait percuté un véhicule en stationnement, avant de prendre la fuite.

Ce mardi, trois de ces fonctionnaires comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Lille. Une peine de 10 mois de prison avec sursis a été requise à l'encontre de la policière, ainsi qu'une amende de 2.000 euros, l'interdiction de porter une arme pendant 18 mois et d'exercer sa profession pendant six mois.

Ca faisait rire tout le monde

Poursuivie notamment pour "violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité" , la fonctionnaire, âgée de 35 ans, s'est défendue d'avoir voulu blesser son collègue. "J'ai joué... Je n'aurais jamais dû faire ça".

Mais elle a aussi souligné que la majore de police ne lui a jamais donné l'ordre d'arrêter: "Ca faisait rire tout le monde. C'était un jeu entre nous, mais quand les choses tournent mal, il n'y a plus personne".

Neuf mois de prison avec sursis et 1.000 euros d'amende ont par ailleurs été requis à l'encontre du conducteur du véhicule pour "délit de fuite après un accident" et de la majore de police, passagère, pour "complicité de délit de fuite".

Le délibéré sera rendu le 9 mars.