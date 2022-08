Perpignan : 10 mois de prison pour un SDF qui a attaqué à l'acide un avocat

Le 4 juillet 2022, un sans-abri est interpellé dans le centre-ville de Perpignan, soupçonné d’avoir jeté de l'acide au visage d'un avocat de la ville. Me Ramounet Valls vient de lui demander de ne pas s’installer devant l’immeuble familial. Le SDF se met en colère et recroisant son interlocuteur quelques heures plus tard devant son cabinet, il lui jette de l'acide au visage.

Après un report, le procès a eu lieu ce mardi

A la barre, le prévenu s'exprime calmement, presque froidement. Face à la présidente, cette silhouette fine de deux mètres de haut assume avoir dit au moment des faits :

Si tu veux en découdre, moi je vais te dissoudre.

Quand le magistrat lui demande pourquoi a-t-il commis ce geste? Il assure que Ramounet Valls l'aurait menacé avec un tournevis. L'argument est balayé par la victime, qui raconte : "Je suis resté 20 minutes avec l'œil brûlant." Maître Valls compare la sensation à un cachet d'aspirine qui crépite dans l'eau. Un mois plus tard, il a toujours peur en sortant de chez lui et voit encore un peu flou.

D'où venait la bouteille d'acide ?

Le prévenu affirme avoir trouvé la bouteille d’acide en fouillant dans des poubelles. Mais la victime se demande s'il n'avait pas prémédité son geste en allant acheter le flacon. L'audience n'apportera pas de réponse Sur ce point. On ne saura pas non plus quel produit précisément a blessé l'avocat. Sa chemise, censée être analysée, n'a pas été produite comme pièce à conviction pendant l’audience.

La dernière expertise psychiatrique du SDF montre qu'il ne souffre pas de trouble mentaux, mais il a du mal en revanche à contrôler sa colère. Son avocate Maitre Barrère explique "c'est un géant, mais dans sa tête il s'imagine être une souris. C'est une personne qui a été violentée toute son enfance par un père qui a été terrible avec lui. Et donc il a imprimé dans son cerveau qu'il était une éternelle victime."

Interdiction de séjour à Perpignan

Le sans abri est condamné à 10 mois d'emprisonnement mais en purgera 19 en tout car il était sous le coup d’une autre condamnation dont le sursis a été révoqué. Il écope également d'une interdiction de séjour à Perpignan pendant cinq ans, qui sera effective dès sa sortie de détention. L'avocat de la victime, Maitre Large, s'en réjouit : "il semblerait qu'il soit d'accord lui aussi pour quitter la ville et que les choses se calment". L'accusé doit enfin verser 1000 euros de dommages et intérêt à la partie civile. Il a dix jours pour faire appel.