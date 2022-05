Dix morts sur les routes d'Indre-et-Loire depuis le mois d'avril, mais pourquoi cette hécatombe ?

Le décès d'une femme de 54 ans, tuée au guidon de sa moto ce mercredi à Esvres-sur-Indre, porte à 16 le nombre de personnes tuées sur la route en Indre-et-Loire depuis le début de l'année. Hormis 2018, c'est le pire bilan enregistré sur ces cinq dernières années dans notre département.

Mais c'est surtout ce printemps qui est inquiétant avec déjà 10 morts depuis le mois d'avril. Essentiellement sur le réseau départemental. Comment expliquer cette hécatombe ? Difficile d'en tirer une seule et unique conclusion car les causes sont multiples. Mais elles débouchent toutes sur des pertes de contrôles à l'issue tragique.

Distraction, vitesse ou alcool et stupéfiants, c'est le triptyque fatal qui explique 90% des accidents

" Tous les gens qui travaillent dans la sécurité routière savent qu'il y a ce qu'on appelle un triptyque fatal. A savoir la distraction, la vitesse et l'alcool et les stupéfiants", explique le colonel Fabrice Ars, le commandant du groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire.

"La distraction avec le téléphone portable ou bien le soleil qui peut éblouir et qui peuvent amener à refuser une priorité ou à ne pas voir un cycliste qui roule sur le bord de la route. Il y a aussi la vitesse et souvent l'alcool et les stupéfiants. Avec ce triptyque, on explique 90% des accidents de la route".

Mais pas de surmortalité routière en Indre-et-Loire par rapport aux autres département. " Encore une fois, chaque accident de la route est une tragédie. Mais nos chiffres en Indre-et-Loire restent globalement bas en comparaison avec beaucoup d'autres départements et au regard de la densité du réseau routier et de la circulation qu'on peut avoir en Touraine".

En revanche, phénomène inquiétant aux yeux des gendarmes et du colonel Ars, l'usage de la drogue au volant prend de l'ampleur en Touraine. "Pour la première fois depuis qu'on les contrôle, nous avons relevé l'an dernier plus d'infractions à la conduite sous stupéfiant que d'infractions à la conduite sous alcool".