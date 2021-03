Dix personnes à bord d'une voiture : la surprise d'un contrôle routier à Metz

Lors d'un contrôle routier mercredi soir, des policiers de Metz ont arrêté une voiture dans laquelle il y avait 10 personnes à bord. Le conducteur n'avait pas non plus le permis, la voiture n'était pas assurée et il ne portait pas la ceinture de sécurité. Un sacré record.

10 personnes à bord d'une voiture à Metz ! Lors d'un contrôle routier mercredi soir Boulevard Paixhans, des policiers à moto ont découvert avec stupeur que le conducteur du véhicule, une Citroën Xsara, était accompagné de 9 passagers. 9 passagers dont 5 enfants.

Cerise sur le gâteau, le conducteur n'avait pas le permis, pas d'assurance et il a donné une fausse identité aux policiers. Le jeune homme âgé de 20 ans et résidant à Longeville-les-Metz n'avait pas non plus la ceinture de sécurité. Il a été placé en garde à vue et sera convoqué en justice pour s'expliquer sur tous ces manquements.