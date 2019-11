10 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre d'une affaire de stupéfiants à Uzès

Vaste opération judiciaire menée par la gendarmerie du Gard ce lundi dans le secteur d'Uzès. Plus d'une centaine de personnels pour une affaire de trafic de stupéfiants. 10 personnes ont été placées en garde à vue et les investigations se poursuivent.

Uzès, France

10 personnes ont été placées en garde à vue tôt ce lundi dans le cadre d'une opération judiciaire d'envergure. Plus d'une centaine de gendarmes appuyés par les chiens stups de la brigade cynophile de Nîmes et l’hélicoptère de Montpellier ont été déployés sur Uzès.

Une opération judiciaire d'envergure

Dans le cadre d'une procédure ouverte pour trafic de stupéfiants. C'est la brigade de gendarmerie d'Uzès qui a été chargée de l’enquête et a permis de mettre au jour un vaste réseau de trafiquants et de consommateurs. Un succès auxquelles doivent être également associées toutes les unités du département et de la gendarmerie mobile. 10 individus qui ont été placés en garde à vue et les investigations se poursuivent.