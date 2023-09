Matériel agricole volé à Bouère : les malfaiteurs interpellés près de Paris après une course-poursuite

100.000 euros de matériel agricole retrouvés ! Des GPS et des consoles de guidages avaient été dérobés en juin dernier, l'entreprise travaux agricoles à Bouère avait été cambriolé par quatre voleurs pour la quatrième fois depuis 2018.

Mais fort heureusement, cette histoire se termine plutôt bien.

Quelques semaines après le vol, le matériel recommence à émettre sa géolocalisation. Jean-louis Mary, président de la SAS Coulon Travaux Agricoles : "On n'avait toujours pas eu de nouvelles et un beau matin, on a eu la grande surprise de voir une notification sur nos portables. Un de nos récepteurs traqueurs, qu'on avait mis dans nos antennes, émettait, ce qui signifiait que nos antennes bougeaient, qu'elles étaient toujours en France", raconte-t-il à France Bleu Mayenne.

Cela se passe à 7 h 30 du matin, "le signal émettait de là où on pensait bien où que notre matériel était, c'est-à-dire là où on avait été manifesté un lundi près de Segré. Le signal remonté sur Rennes et au moment où j'ai regardé, c'était localisé sur l'autoroute de Vaiges. Pour nous, il n'y avait aucun doute, ça partait vers la Roumanie. On a donc prévenu les autorités et pour être sûr de ne pas perdre leur trace, on les a pris en chasse. Et tout s'est bien dénoué. Les forces de l'ordre ont intercepté la marchandise à Milly-la-Forêt, tout près de Paris. La police avait monté un piège sur un rond-point".

Soulagement pour l'entreprise SAS Coulon Travaux Agricoles qui a donc pu récupérer son matériel. Selon Jean-Louis Mary, deux personnes doivent être jugées prochainement.