100 000 euros d'amende pour l'ancien sénateur LR Philippe Nachbar pour détournement de frais de mandat

Trois ans d'inéligibilité et 100 000 euros d'amende, c'est la peine qu'a accepté l'ancien sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, Philippe Nachbar. Une peine prononcée par le parquet national financier lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et homologuée par un juge dans l'affaire. Il s'agit d'une affaire de détournement de l'IRFM (indemnité représentative de frais de mandat) entre 2015 et 2017, cette indemnité versée aux parlementaires et qui n'a pas été contrôlée pendant longtemps.

Philippe Nachbar, 72 ans, député pendant 30 ans et démissionnaire le 31 décembre 2022, a reconnu les fais reprochés. Il s'agissait de dons à des proches ou de dépenses sans lien avec l'objet de l'IRFM, pour un montant de 98 000 euros. Le député a totalement remboursé cette somme.

Quinze parlementaires épinglés

En 2018, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avait transmis au parquet national financier un signalement sur l'utilisation par quinze parlementaires de tous bords de cette IRFM. Neuf dossiers ont été classés après remboursement au Sénat et à l'Assemblée. L'ancien patron du parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis sera lui jugé devant le tribunal correctionnel en avril prochain.

Depuis 2018, l'IRFM a été remplacée par un système de prise en charge de certaines dépenses sur justificatifs.