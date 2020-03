100.000 masques pour l’Occitanie en plus de la dotation de l’État

Les masques arrivent enfin. 25 millions de masques ont été sortis des stocks stratégiques. Mercredi, l'Assurance maladie a transmis ses instructions relatives à la distribution des masques chirurgicaux et FFP2 aux personnes habilitées selon la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Le document précise que les médecins généralistes, infirmiers et pharmaciens ont droit à une vingtaine de masques par semaine, dans toute la France.

Des masques des entreprises

Des masques qui seront livrés dans les officines et les établissements hospitaliers. Et parce que la dotation de l’État risque de ne pas être suffisante, le préfet de notre Région a annoncé des stocks supplémentaires. 100.000 masques ont été trouvés pour l'Occitanie. Trouvé, ça veut dire qu’on a mis la main sur des stocks anciens. C’est le cas dans le Tarn par exemple où on a mis la main sur des protections qui avait été préparées au moment de H1N1. Mais la Région a aussi reçu des masques qui étaient dans les stocks des grandes entreprises.

18 masques par semaine pour les médecins

Ces 100.000 masques en plus pour l'Occitanie devraient un peu aider les pharmaciens. Parce que si on compte les 18 masques qu’ils doivent donner aux généralistes chaque semaine, les 6 pour les kinés et les sages-femmes et les 9 pour les aides et les services de soins à domiciles, le stock français ne pourrait durer que 10 jours à peine.