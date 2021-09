"100% fiable, 0% arnaque" : un Rennais mis en examen pour escroquerie dans une affaire liée aux paris sportifs

Ce vendredi, le Rennais Thomas Boursin a été mis en examen pour "escroquerie en bande organisée" par le parquet de Nanterre. Il est le président du site Pronoclub, spécialisé dans la mise en relations entre parieurs et pronostiqueurs, accusé d'avoir mis en place un système de vente pyramidale.

Vous avez peut-être pu voir des spots de publicité pendant Roland Garros, la finale de la Ligue des Champions ou l'Euro, vantant la plateforme "Pronoclub", spécialisée dans "la mise en relation entre parieurs et pronostiqueurs sportifs", avec un slogan équivoque : "100% fiable, 0% arnaque". La société faisait aussi sa promotion via des influenceurs issus de la télé-réalité sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi, le Rennais de 24 ans Thomas Boursin, président du site, a été mis en examen par le parquet de Nanterre, selon des informations recueillies par l'AFP. Il était ciblé par des centaines de plaintes de particuliers et d'une plainte de l'Autorité Nationale des Jeux. Interpellé mercredi à Rennes, puis placé en garde à vue, il a été présenté vendredi à un juge d'instruction du pôle économique et financier de Nanterre (Hauts-de-Seine). Thomas Boursin a été mis en examen des chefs "d'escroquerie commise en bande organisée, blanchiment aggravé, pratiques commerciales trompeuses et vente à la boule de neige". La "vente à la boule de neige" est une expression désignant un système de vente pyramidal.

"Des sommes importantes ont été saisies sur ses comptes bancaires et les perquisitions ont permis de retrouver près de 12.000 euros en liquide", précise le parquet dans un communiqué. Thomas Boursin est soupçonné d'avoir escroqué plusieurs centaines d'utilisateurs.