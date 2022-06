100 hectares brûlés - le maire de Serviers-et-Labaume : "que les imbéciles qui font ça soient arrêtés"

Près de 600 pompiers sont encore mobilisés ce matin dans le Gard ! Plusieurs incendies ont eu lieu la veille, notamment du coté de l'Uzège. Les feux sont pour l'heure maîtrisés et Il n’y a pas eu de reprise dans la nuit. Près de 200 hectares de foret ont brulé au total dans el département : à Lédenon, Blauzac et et Serviers-et-Labaume ! Serviers-et-Labaume où 100 hectares de forêts sont partis en fumée et où le maire Francis Mazier est persuadé qu'il s'agit d'un acte criminel : "Il a été détruit une centaine d'hectares au lieu-dit la Bouscarasse. Un départ de feu qu'on pense volontaire, une enquête de la gendarmerie est en cours".

"Depuis jeudi, on assiste à des départs de feu. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu 5 départs de feu, enfin trois départs de feu avec des reprises. On aimerait que les imbéciles qui font ça soient arrêtés. Les gendarmes font une enquête, ils ont deux-trois petites pistes". Francis Mazier, maire de Serviers-et-Labaume, en direct sur France Bleu Gard Lozère

Les pompiers vont rester mobilisés une partie de la journée pour sécuriser et noyer les lisières ce mardi.

