100 kilos de fromage volés sur une exploitation à Erdeven dans le Morbihan

100 kilos de fromage ont été volés sur une exploitation à Erdeven dans le Morbiban dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 décembre. Cela représente 2 000 euros de perte et plusieurs produits ne pourront plus être proposés à la vente pendant quelques semaines.

Les propriétaires de la ferme du Champ du trèfle à Erdeven dans le Morbihan ont eu une mauvaise surprise en allant travailler le lundi 27 décembre au matin. Dans la nuit, 100 kilos de fromage ont été dérobés.Les voleurs sont par exemple repartis avec 15 kg de beurre, du fromage de chèvre ou encore des pots de fromage blanc : "Ils ont d'abord goûté puis ils sont repartis avec ce qu'ils aimaient", ironise Sylvain Pichonet qui travaille dans l'exploitation de ses parents.

Pour s'introduire sur l'exploitation, les cambrioleurs ont fracturé trois portes et se sont même introduits dans le laboratoire : "J'avais désactivé l'alarme le temps de faires des travaux et je comptais la remettre bientôt", explique-t-il.

2 000 euros de perte

Les propriétaires estiment les pertes à 2 000 euros, une somme conséquente mais ce n'est pas le plus gênant selon Sylvain Pichonet : "Certains produits ne pourront plus être proposés à la vente pendant plusieurs semaines puisque nous n'avons plus de stock." Un trou dans les réserves qui survient à quelques jours du Nouvel An où les plateaux de fromages sont souvent appréciés mais "les clients sont compréhensifs", précise Sylvain Pichonet. Les propriétaires ont porté plainte auprès de la gendarmerie le lundi 27 décembre.