1000 foyers privés d'électricité suite à un accident de la route à Echenoz-le-Sec en Haute-Saône

Un poids lourd est parti au talus cette nuit sur la nationale 57 à Echenoz-le-Sec en Haute-Saône. La route a été fermée entre Rioz et Echenoz-la-Méline. Un poteau EDF a été renversé et 1000 foyers ont du coup été privés d'électricité pendant la nuit. Le courant a depuis été rétabli.

Un poids lourd est parti au talus cette nuit sur la nationale 57 à Echenoz-le-Sec en Haute-Saône. Des déviations ont été mises en place pour les voitures car la route est fermée entre Rioz et Echenoz-la-Méline.

De nombreux foyers privés d'électricité

Prudence également en arrivant dans le secteur : un poteau EDF a été renversé et le câble électrique traverse la nationale. Conséquence de l'accident, 1000 foyers ont été privés d'électricité pendant la nuit entre 3h et 4h du matin sur les communes d'Echenoz-le-Sec, Le Magnoray, Authoison, Filain, Vy-lès-Belvoir et Vallerois-le-Bois. Ce n'est pas EDF mais la société SICAE qui gère le réseau, elle procède depuis aux travaux de sécurisation de la ligne.